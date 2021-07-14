有些人天生就很會和長輩相處，乖巧聽話的性格深受長輩喜愛。搜狐命理專欄近日發文分享，白羊座、水瓶座和雙魚座的人天生自帶孩子氣，而且個性純真乖巧還有禮貌，因此長輩緣非常旺，是許多長輩眼中「別人家的孩子」，常常掛在嘴邊稱讚。

1、白羊座

白羊座不管年紀多大都始終保持著孩子氣，為人直率真誠，他們只要認定一個人，就會打從心底地對對方好，他們靠著自己的真誠打動了許多人，因此人緣非常好，尤其對於見多識廣的長輩們來說，沒什麼心眼的白羊座絕對是十分討喜的類型。

2、水瓶座

水瓶座的情商雖然很高，但內心深處還是有一點想要叛逆的衝動，總是在無意之間散發出自己的孩子氣，而且在長輩們面前，水瓶座也會變得乖巧，就算看出什麼也不會捅破，所以不僅是年輕人，就連長輩們和他們相處起來，都會感覺非常舒服輕鬆，自然能夠得到長輩的關心和喜愛。

3、雙魚座

許多長輩都很喜歡乖巧聽話的孩子，正好雙魚座的外表就十分符合，再加上他們本身個性也比較善良懂事，天生就擁有一個純真的靈魂，就算出了社會以後好像也不會被汙染，始終保持著乾淨柔軟的一面，但同時還多了一些堅強，對於長輩們來說，雙魚座就像是「別人家的孩子」一樣，值得天天掛在嘴邊誇讚。