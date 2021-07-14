針對美國國務院發表涉疆聲明，中國外交部發言人趙立堅14日在例行記者會表示，美方接二連三發布涉疆報告，重複的都是陳詞濫調的謊言。「在事實和真相面前甩鍋推責、轉移視線，沒有出路，只會撞得頭破血流。」

美國國務院13日發表聲明稱，美國務院、財政部、商務部、國土安全部、貿易代表辦公室和勞工部發布了一份更新版的新疆供應鏈商業諮詢公告，以回應中國政府在新疆的「種族滅絕、反人類罪行，以及強迫勞動」。

對此，趙立堅認為，美方接二連三發布涉疆報告，重複的都是陳詞濫調的謊言，美方每重複一次就會再次暴露其在人權問題上的虛偽本質。

他稱：「說到種族滅絕，反人類罪和強迫勞動，我也問大家一個問題，為什麼美國給他國炮製這些莫須有的罪名時，總是信手拈來？答案很簡單，因為這些惡行就是美國的原罪。」

趙立堅強調，美國在西進運動中大肆殺戮和驅逐印第安人，使得成為北美主體人口的印第安人，如今只占美國人口的2％，這不是種族滅絕是什麼？美國有數百年販賣、虐待和歧視黑奴的歷史，100年前更製造了對奧克拉荷馬州塔爾薩非洲裔駭人聽聞的大屠殺，這不是種族滅絕是什麼？

美國約有50萬童工從事農業勞作，很多孩子從8歲起開始工作，每周工作時間長達72小時，死亡童工案件屢屢發生，這不是強迫勞動是什麼？每年數萬人被從境外販賣至美國血汗工廠，美國至少50萬人遭受現代奴役，這不是強迫勞動是什麼？

趙立堅指出，美國的原罪遠遠不止這些，那些在白人至上主義的重壓下，不能自由呼吸的「佛洛依德們」，那些生活在種族仇恨犯罪陰影下的少數族裔，那些遭受殘暴對待、處境悲慘的難民移民，那些被美軍打著反恐旗號非法殺戮、殘忍虐待的外國平民，無時無刻不在控訴著美國的種種反人類罪行。

趙立堅說：「美方應該認識到，不管花多大精力編造涉疆謊言，他們以疆制華的險惡圖謀都只會失敗。」，在人類正義和良知面前，在事實和真相面前甩鍋推責、轉移視線，沒有出路，只會撞得頭破血流。對美方而言，反躬自省，懸崖勒馬，切實正視並解決好自身問題，才是人間正道，滄桑正途。