淳安(6283)自結6月稅後虧損為7000萬元，單月每股淨損為0.26元，淳安布局車載鏡頭多年，成果逐漸顯現，淳安預估，今年車用營收占比可望上看50%，業績可望自2023年起飛。

淳安應主管機關要求公告獲利自結數，淳安6月合併營收為1.64億元，年成長32.23%，公司自結6月稅後虧損為7000萬元，單月每股淨損為0.26元；累計前6月合併營收為13.38億元，年成長146.07%。

淳安自敏實集團入主後，即以車用電子產品為公司轉型主軸，2017年成立汽車相關事業群，看好車載鏡頭可望隨車用ADAS滲透率提升及自駕車時代來臨需求大躍進，淳安近兩年將研發重心放在車載鏡頭，除自行開發鏡頭產品，公司也在以4.2億元取得FITED 51%股權，並派人進駐FITED，車用相關產品布局已逐步到位。

目前淳安倒車影像及環景等VGA及100萬畫素車載鏡頭已開始出貨給美、日及大陸車廠，並積極爭取德系客戶訂單，公司也持續研發4M(百萬)畫素、8M、AVM(環景偵測)、CMS(車用數位後視鏡頭)等高階鏡頭產品，隨著車載鏡頭出貨放量，淳安預估，今年車用產品營收占比可望上看50%。

在產能方面，目前淳安嘉興廠薄膜月產能為220萬片，重慶廠月260萬片；隨著汽車產品布局發酵，車載鏡頭等車用產品產能將持續擴大，嘉興、無錫及越南三地廠區都將生產車載鏡頭，根據淳安規畫，2021到2025年車載鏡頭產能將從200.8萬顆、296.3萬顆、671.1萬顆、772.2萬顆成長至983.8萬顆，在2025年達到年產1000萬顆目標。