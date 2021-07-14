金管會允許符合4項條件的公開發行公司，在8月16～31日可採實體股東會輔以視訊方式召開。集保結算所今（14）日表示，已建置完成「視訊輔助股東會平台」並訂定作業指引及申請應行注意事項，即日起至30日受理符合條件的公司申請使用平台。

金管會因應全台疫情三級警戒，規範公發公司於5月24日至6月30日間暫停召開股東會，延至7月1日至8月31日召開。其中，符合4項條件的公發公司，在8月16～31日間可採實體股東會輔以視訊方式召開，視訊輔助部分應採用集保提供平台。

集保總經理朱漢強表示，「視訊輔助股東會平台」為國內首次推動制度，提供8月16日起召開股東會的公發公司多一種選擇管道，符合資格的股東需事先在平台登記，即可於股東會當日以視訊方式參與股東會，並進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能。

朱漢強認為，「視訊輔助股東會平台」提供股東另一種參與股東會開會方式，更加落實股東行動主義，並可適度減少出席實體股東會現場的股東人數，降低群聚感染風險，以協助公司有效落實防疫。

集保對此訂定「公開發行公司召開實體股東會並以視訊輔助作業指引」及「公開發行公司申請辦理110年股東常會以視訊輔助作業應行注意事項」（網址：https://reurl.cc/ZGEZVp），即日起至30日止受理符合條件的公司申請使用，有相關問題可電洽集保股務處詢問。