德國零售業協會HDE周三指出，如果沒有出現進一步的傳染病封鎖，導致商店關店，德國零售商在2021年的營收將出現成長1.5%。

HDE指出，受到去年新冠社交封鎖的影響，預計今年線上銷售將成長20%，高於預期的17%，線上營收將來到約870億歐元(約1030億美元)。

HDE表示，今年上半德國有四分之三的零售商回報了營收的下滑，此為遏止傳染病擴散，非必要商店關閉所造成的影響。

HDE主管Stefan Genth指出，危機尚未解除，對許多零售商來說，情勢仍相當艱困。