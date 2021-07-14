《櫃買市場》違反重訊申報 達航遭罰萬元 17:242021/07/14 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心對達航(4577)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，達航科技公司董事會於110年7月5日決議110年現金股利配息基準日，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定，對該公司處以新臺幣1萬元違約金。 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 改標販售過期5年茶葉 業者提告抗罰辯「業界慣例」 #達航科技 #達航 #申報 #櫃買中心 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭董鄰居砸7.86億 一口氣買2戶「冠德信義」 15:492021/07/14 房市新訊 《熱門族群》長江存儲被美盯上 模組廠添利 10:362021/07/14 財經 賣地補虧損 阿秋大肥鵝旗艦店 16.2億賣了 04:102021/07/14 財經要聞 《未上市個股》汎銓申請上興櫃 20日法說 14:512021/07/14 財經 美航Q2估呈現疫情來首見正現金流 12:102021/07/14 財經 汎銓科技14日申請登錄興櫃股票 13:202021/07/14 財經 達航科技違反重訊申報 遭處違約金1萬元 15:452021/07/14 財經 東元經營權之爭延燒 菱光董座控創投業者5人涉背信罪 16:062021/07/14 社會 在陸台商做併購交易 稅務風險要顧好 16:502021/07/14 財經 《電機股》鈺叡將依法完成收購菱光流程 08:032021/07/14 財經 櫃買中心放寬債券自營商居家辦公配套措施 17:102021/07/14 財經 財經熱門新聞 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 美媒洩iPhone 13產量驚人 台積電不蓋牌明給答案 - 要聞 萬八過不去原來藏有關鍵密碼 這天過後有機會海闊天空 - 財經 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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