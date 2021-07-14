櫃檯買賣中心對達航(4577)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，達航科技公司董事會於110年7月5日決議110年現金股利配息基準日，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定，對該公司處以新臺幣1萬元違約金。

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