《澎湃新聞》報導，近日，上海社會科學院長三角與長江經濟帶研究中心發佈「長三角城市群科技創新驅動力指數報告（2020）」，長三角城市群27個城市中，南京排名第二，僅次於上海。

報告顯示，長三角城市群27個城市的科技創新驅動力呈現出四個等級層次：第一層次是上海，為領軍城市；第二層次有南京、杭州、蘇州、合肥4個城市，為核心城市；第三層次有蕪湖、無錫、寧波、常州、南通、揚州、鎮江7個城市，為重點城市；第四層次共有15個城市。

城市科技創新驅動力評價指標體系包含科技創新投入、科技創新載體、科技創新產出、科技創新績效4個專項（一級）指數，以及科技研發投入、人力資源投入、創新基礎投入、科技研發載體、高新產業載體、創新培育載體、科技研發成果、成果轉化與產業化、投入產出績效、驅動轉型績效等10個二級指標。

★科技創新「投入指數」排名前十的城市是：

上海、南京、杭州、蘇州、合肥、無錫、寧波、鎮江、常州、紹興；

★科技創新「載體指數」排名前十的城市是：

上海、南京、合肥、蘇州、杭州、無錫、南通、寧波、鹽城、揚州；

★科技創新「產出指數」排名前十的城市是：

上海、南京、杭州、蘇州、合肥、蕪湖、無錫、寧波、常州、南通；

★科技創新「績效指數」排名前十的城市是：

南京、蕪湖、杭州、上海、揚州、合肥、舟山、蘇州、馬鞍山、鎮江。

可以看出，南京各項排名都非常靠前。近年來，南京大力實施創新驅動發展「121」戰略，以科技創新引領全面創新的制度體系不斷完善，科創企業森林積厚成勢，城市創新集聚度、活躍度、開放度大幅提升，創新名城建設取得階段性成效。