李姓男子與賴姓女子交往生下1子，在台北買屋共同照顧小孩，後來發現賴女過去交往複雜，還跟其他人生了2個小孩，甚至把未成年的那1個接來同住，因而翻臉提告要賴女搬離，在這之前按月給付3萬7772元租金。台北地院調查確定李男擁有房屋全部產權，因此判他勝訴，可上訴。

李男主張，他曾與賴女交往，2014年間生下1子，為保障小孩生活，同年買下台北市大安區的房屋，2分之1產權借名登記在賴女名下，以便共同利用雙方免稅贈與額，將房產逐年移轉至小孩名下。

李男說，2017年底他發現賴女過去交往複雜，另有1名成年小孩及1名未成年非婚生子小孩，賴女還擅自把未成年小孩接來居住，並同意成年小孩自由進出，他因此與賴女決裂，提告終止借名登記，2019年勝訴確定後，賴女迄今仍拒絕遷離，因此再提告請求遷讓房屋，賴女並需按月支付3萬7772元租金直到完全騰空為止。

賴女抗辯，買屋時講好1人1半產權，默示成立使用借貸契約，借貸目的為照顧小孩，現在小孩尚未成年，目的還沒達成，因此借貸關係仍存在，她並非無權占有，她雖於今年6月15日同意終止借貸契約，並搬離房屋，是被李男逼迫的；她之所以要把另名未成年小孩接進來住，是因為法院裁定由她單獨扶養，應屬民法規定的占有輔助人。

北院認為，李男在終止借名登記的官司勝訴確定後，就擁有房屋的全部產權，賴女自此就應將房屋騰空返還，且賴女也提不出雙方成立借貸契約的證據，因此判李男勝訴。