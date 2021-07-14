台中市長青學苑因新冠肺炎疫情三級警戒停課，但長輩在家不會無聊，社會局陸續有11區約232班課程，開放線上學習課程。

社會局表示，受新冠肺炎疫情影響，台中市長青學苑自5月13日起停課，但在家防疫的長輩們學習動力不減，社會局及各區公所聽到長輩心聲，啟動長青學苑線上課程，鼓勵長輩拿起手機平板使用視訊，將教室搬回家。

受歡迎的課程，包括社會局特別委託向上文教基金會辦理銀髮達人計畫，推出暑期祖孫共學營直播，歡迎祖孫一起上線學習手藝。

社會局長彭懷真說，長青學苑停課不停學，鼓勵老師線上授課，希望在這次疫情當中嘗試培力長輩運用智慧科技，成為另一個社會參與的能力和管道。

此外，社會局在停課期間鼓勵各區長青學苑克服場地及設備限制，開辦線上視訊課程，另開辦銀髮達人計畫的視訊營隊，由銀髮達人長輩當起直播主，達到「生命韌力、技藝傳承、以老助人」的目的。

大里區長青學苑的長輩說，剛開始操作手機不太熟悉，幸好老師及同學都很熱心，孫子停課後也在旁一起視訊上課，孫子覺得阿公、阿嬤跟他一樣用視訊學習，相當新潮。

自即日起隔周三下午，在臉書粉絲專頁推出線上直播「與銀髮生活達人有約：祖孫共學營」，由銀髮生活達人線上傳授舒緩壓力的技巧、3C風格圖像自製、季節盆花栽種、健身操教材應用等課程。

長青學苑同學們為讓視訊畫面好看，都約好打扮帥氣、美麗上鏡頭，大家互相關心，防疫在家不無聊。