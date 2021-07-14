因應南科三期帶動的效應，南科就業通勤人口增多，台鐵管理局除了將沙崙至台南、沙崙至永康「區間快車」延駛至南科，年底改點時，可望增加沙崙直達車南科站班次，屆時從台南高鐵站直達南科可以縮短至30分鐘。

立委郭國文14日特別邀集台鐵管理局與市府交通局代表討論善化、南科車站未來的發展，並至南科火車站會勘，盼台鐵能增加沙崙線的直達車次來往南科與沙崙，並推動南科車站升級為中型車站。

郭國文表示，南科三期落腳台南園區旁之後，各界對南科未來的發展非常期盼，尤其是目前都發局正在進行的特定區ABCDENO的審查作業，未來生活與生產基地的建構更是台南新都心的規模，因此對於周遭未來的交通規畫，更應超前部署，尤其是善化與南科火車站，未來將扮演重要角色。

南科管理局表示，南科員工已經到達8萬多人。而未來，台積電已在沙崙購置台糖智慧宅，因此也會有需多台積電員工在沙崙與南科之間通勤。因此，針對未來南科車站的需求將會大幅提昇。

郭國文建議，在捷運系統深綠線尚未完成前，更應先透過台鐵的直達班次帶動，也能讓外縣市民眾搭高鐵後能快速抵達南科，當南科站流量增加時，站體本身的升級也將是必然的方向，若能先做好規畫，相信更能順利接軌。

台鐵管理局表示，針對沙崙與南科之間的直達車，今年10月之前，可以規畫以沙崙至台南與沙崙至永康間之「區間快車」延駛至南科善化方式，先行提供。而年底改班，則可因應新型區間列車投入運用時，新增車次。需要南科跟台南市政府提出運量之需求，才能方便規畫。

另外，關於南科車站是否升級，因南科車站腹地為市府提供，未來可以在規畫新市、善化鐵路立體化時，包含善化站改善之需求納入考量。

郭國文表示，隨著台南都心逐漸往東北方移動，更結合南科的發展，公共大眾交通運輸的基礎需先建構好，除了能抒解道路的車流量、降低壅塞外，也能讓南科至府城、南科到沙崙園區打通任督二脈，讓交通更便捷。更可以為將來可能的新市政中心打好交通動線上的基礎。