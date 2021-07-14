新北市今日2例確診都是在居家隔離個案，新北市長侯友宜說，防疫做好與否與聲量無關，台灣能夠在疫苗覆蓋率不足情況下，能有如此成果，都是民眾願意配合低度活動，新北市採取快篩陽就展開疫調，曾有一次開會公所疫調報告一個網友就一整本，「就算最後PCR陰性也沒關係」，現在要做的就是全力跟病毒賽跑。侯強調，這場戰役沒有贏家，必須記取這血淋淋的教訓。

侯友宜說，說實話看到今天數字對同仁確實是一個「鼓舞」，努力有了代價，睽違66天，終於看到地板值，但他認為不要只看一天，新北社區太大，還需要逐一清乾淨，還要持續努力。

侯友宜說，高峰期要壓很好壓，但要如何把個案清零，要靠市民低度活動幫忙，他也指出，解封必須要有意義，否則業者成本花下去，最後又疫情再起，或是業者為了賺錢不顧防疫「那就累了」。

侯友宜也說，還有市府同仁努力，現在各區公所每天都會開三次防疫會議，若有確診個案，每個疫調一天內或六小就會出來，有次還看過一個網友疫調報告有一本，現在快篩陽就開始疫調，就算最後PCR陰性也沒關係，因為要跟病毒賽跑。