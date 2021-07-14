屏東縣新冠疫苗施打率，截至目前全縣65歲以上長者接種率已突破7成，且在16日公費疫苗預約開打前夕，屏縣府再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，將迅速安排高中以下教師等符合資格人員施打，盼用最快、最安全方式打完，盡速讓更多人受到保護。

根據統計，屏東縣65歲以上長者接種率達70.96％，全縣撥補疫苗使用率91.6％，剩餘率8.4％，都領先全國，且疫苗涵蓋率已達23.31％，屏東縣長潘孟安表示，有信心在7月底前完成蔡英文總統提出的25％目標。

屏縣府指出，屏東執行疫苗施打秉持「滴滴不浪費」原則，從民政系統針對施打對象年齡層分齡造冊，由各鄉鎮公所村里長、幹事分送通知單，分流分批接種，每個環節都經過沙盤推演及滾動調整，就是要讓施打作業快速順利，提升疫苗覆蓋率。

因原住民年齡層提前10歲施打，縣府先撥用疫苗，此次獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，即為補上先前原住民使用的劑量，另方面中央也肯定屏東執行施打高效率，但這一來，也讓原本可以休息2天的中大型施打站，提前一天「結束休假」。

5600劑疫苗14日中午運抵屏東，縣府也迅速盤點施打對象進行造冊，包括高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、公眾運輸系統、月嫂、手語翻譯員、公所防疫人員等，將在除了佳冬站以外的10個中大型速打站施打。

縣府也提醒，16日起公費疫苗預約施打，將集中在全縣11處中大型速打站，原各鄉鎮施打站功成身退，請民眾預約施打時，選擇最適合地點就近接種。