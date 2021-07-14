印尼疫情快速蔓延，外交部今天表示，已設立台商僑民區域性「緊急抗疫中心」，由於台灣印尼航線暫停直飛班機，日前透過印尼僑界協調，將安排印尼巴澤航空28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民返回台灣，駐處也已訂定「緊急應變計畫」，提供台商及僑民即時協助。

外交部發言人歐江安表示，自去年全球爆發新冠肺炎疫情以來，外交部密切關注包括印尼在內的東南亞及其他國家的疫情發展，並透過各種方式關心及協助當地台商與僑民。印尼疫情5月開齋節過後快速蔓延，近來單日確診人數都超過4萬人，超過當地醫療設施的負擔能量。

由於印尼各地皆有台商染疫確診案例，她說，駐印尼代表處除設置24小時急難救助專線作為當地台商僑民通報聯繫機制，另外與印尼僑界、台商總會及各地台商分會合作在印尼各區域設立「緊急抗疫中心」，透過社群媒體平台即時匯集印尼各地區疫情及醫療資訊，協助我國僑民和台商施打疫苗、推薦醫院、爭取病床、安排線上問診或醫生到府看診、提供醫療物資等相關資訊。

歐江安指出，目前台灣印尼航線已暫停直飛班機，駐處除隨時蒐集轉機返國資訊並提供台商僑民參考外，另外透過印尼僑界協調，已安排印尼巴澤航空規劃在本月28日以包機方式運載旅居印尼的我國僑民返回台灣，駐處屆時將提供必要協助。

我國駐印尼代表處及駐泗水辦事處也已訂定「緊急應變計畫」，密切注意印尼疫情發展並相應採取必要措施。

她說，外交部及駐處對於印尼各地僑界及台商分會自發性成立抗疫群組或緊急服務中心，都會全力支持。駐印尼、泗水兩處將在現有的急難救助通報機制上，進一步整合各地區僑界防疫中心的力量，在疫情期間提供台商及僑民即時協助。

外交部強調，國人在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，可撥打我駐印尼代表處緊急聯絡電話，或駐泗水辦事處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，以獲得必要協助。