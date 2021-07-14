蔡英文總統日前喊出7月底前疫苗覆蓋率達25％，北市副市長蔡炳坤表示，台北目前疫苗覆蓋率為22％是全台最高，目前正進行65歲以上疫苗接種，15日之後逾71萬人接種疫苗，覆蓋率將達27.8％，該數據會超過蔡英文所預定的目標。

蔡炳坤指出，根據中央流行疫情指揮中心7月12日公布的數據，台北市目前施打人數為58萬5967人，覆蓋率22.8％，是全台各縣市最高。

蔡炳坤表示，12日到15日間，預計接種65歲長者達13萬人，屆時北市就有超過71萬人接種疫苗，覆蓋率達到27.8％，已經超過蔡總統預定25％的目標，當然這部分要看各縣市，要一起努力，大家努力才能達成整體的目標。

蔡炳坤強調，北市施打疫苗的關鍵指標，是依照年齡由上往下逐漸接種，非常有順序，每個年齡層都兼顧到；其次為高風險族群優先施打。他認為，只要全台各縣市大家要一起努力，就能夠完成目標。