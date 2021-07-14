隨著疫苗覆蓋率提高，美國經濟出現強力反彈，股票市場跟著攀高，然而在通膨數據持續上漲的壓力下，有不少專家認為，美股將迎來大幅的回檔修正，對此，金融服務公司E*Trade Financial公布最新調查結果，投資人對美股的信心相當高昂，但對於通膨的擔憂也比過去幾個月增加不少。

MarketInsider報導，E*Trade針對898名投資者進行調查，有高達65%的人看好目前的股票市場，比上一季的61%還要多，同時寫下近三年新高紀錄。

此外，有35%投資人認為通貨膨脹是他們擔心的風險，比上一季成長21%，顯示散戶對通膨衝擊金融市場的擔心有增無減，另外劇烈市場波動、新冠疫情及經濟衰退等原因也都是關注焦點。

E*Trade投資策略總經理Mike Loewengar表示，「在寬鬆貨幣政策與經濟刺激措施持續的狀況下，美股屢創新高、疫苗接種增加及獲利預期處在高檔，讓民眾的樂觀情緒增強不少。」

金融服務集團Harris Financial Group合夥創辦人Jamie Cox則說：「即使物價指數令人吃驚，但考慮到有的三分之一的成長來自於二手車的價格，顯示通貨膨脹可能是暫時性的，並沒有出現實質變化。」

受到旅遊觀光產業及二手車價格上漲的影響，6月消費者物價指數月增0.9%，創下2008年6月以來最大增幅；若是扣除波動性較大的食物、原油的核心物價指數，月增達到0.9%，年增率也高達4.5%，超過5月的漲幅同時也是1991年11月以來新高。