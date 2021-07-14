逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開高收平盤，終場下跌1.77點，跌幅0.01％，收在17845.75點；櫃買指數亦同步小跌0.12點作收，跌幅0.06％，收在217.97點；三大法人進出方面，外資續買153.12億元，投信轉賣31.81億元，自營商轉賣3.71億元，惟外資法人於台指期續買1077口多單，累計淨空單部位為27147口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股近期在「萬八」關卡附近徘迴，雖在市場居高思危、伴隨著獲利回吐賣壓出籠的心理影響下，短線震盪難免。不過，在多方控盤格局下，若有震盪，逢低均是買進的好機會。

第三季及下半年整體經濟前景的展望佳，就上游晶圓代工龍頭廠台積電觀察，受惠5G、高效能運算（HPC）、車用等需求強勁、蘋果新機拉貨，外資對其第三季財測寄予厚望。

此外，蘋果第二代5G智慧型手機iPhone 13進入晶片備貨旺季，故打進蘋果iPhone 13供應鏈的日月光投控、力成、超豐、京元電、頎邦、訊芯-KY、精材等封測七雄，營運將一路旺至年底。

個股方面，本周納入投資組合的新唐，MCU業者掀漲價，即便隨股價漲幅已大下，短線恐容易有所震盪，惟在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，並守穩5日線、10日線不破，預期後市仍有大漲機會。

選股方面，部分個股隨股價漲多、獲利回吐賣壓出籠，短線易有震盪拉回風險；反倒是貨櫃三雄長榮、陽明及萬海等，股價跌幅已深、且第三季產業前景仍是持續看旺不變，預期將有反彈上漲的機會。

此外，凌陽、類比科、設計智原、世芯-KY、創意、聚積、欣興、景碩、騰輝電子-KY、界霖、一詮、杰力、大中、尼克森、台揚等，亦在前景看好、內外資法人心態偏多不變下，逢低值得留意。