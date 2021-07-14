證券分析師陳杰瑞表示，台股14日盤中震盪劇烈，開高後受航運股重挫，盤中殺低，惟台積電扮演撐盤要角，最後一盤急拉，助攻台股終場僅小跌1.77點，收在17845.75點。就技術面觀察，雖大盤仍守在所有均線之上，惟日KD指標持續開口向下，MACD柱狀體也是綠的。

台股13日盤中的創高，使大盤技術面出現高檔背離，即便大盤14日只有小跌，惟13、14日大盤能支撐在平盤附近，主要是因台積電大漲的關係，這兩個交易日台積電漲了20元，約略貢獻大盤170點。因此，目前大盤雖看起來不差，但台股除台積電外，眾多股票均已見到短線獲利了結賣壓，故仍建議降低手中持股水位。

個股方面，本周納入投資組合的聚積，鎖定電動車、智慧汽車市場，推出新一代LED車用照明驅動IC，並通過AEC-Q100車規認證，瞄準全球一線品牌的前裝市場，股價14日亮燈漲停，創於三年來新高。

至於盤面表現部分，航運股看法不變、資金退潮，獲利了結賣壓大，未出現止跌訊號前均不建議逢低布局。