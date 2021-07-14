逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:302021/07/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師李健明表示，台股14日受美股全面下跌影響，回測5日均線支撐，收盤小跌1點，以17845點作收，短多格局不變。強勢股方面，網通廠智易14日大漲再創新高外，旺矽、鉅祥、台虹等個股紛紛大漲，顯見績優電子股仍是主流中的主流；反觀貨櫃雙雄長榮再度跌停鎖死，陽明也摜破月線走中空格局，持股者逢彈皆賣點，投資人也勿進場搶反彈。 此外，本周納入投資組合的榮科，股價14日開盤創歷史新高後出現獲利了結賣壓而快速拉回，短線只要能守穩5日均線則短多格局不變，隨時有機會再創新高。 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 #台虹 #陽明 #旺矽 #長榮 #智易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:392021/07/13 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/07/13 財經 不斷更新》長榮跌停、陽明逼近跌停 台股翻黑一度跌131點 09:092021/07/14 財經 台積Q3營收 外資喊季增2成 04:102021/07/14 財經要聞 8,337億 台股換手爆次天量 04:102021/07/14 財經要聞 MLB》大谷飆161公里火球無失分 明星賽勝投成功入袋 09:592021/07/14 體育 《金融》社群媒體推飆股 金管會2層面揪不法 07:462021/07/14 財經 《電子零件》法人看旺後市 欣興高檔續揚 13:092021/07/14 財經 前進東奧倒數9天》體操–中華隊5好手 完美落地爭獎牌 04:102021/07/14 運動天地 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 台積電尾盤拉高漲近1％ 長榮跌停 台股翻黑收盤小跌1點 13:462021/07/14 財經 財經熱門新聞 航運爆血腥大屠殺 長榮、陽明、萬海底部到了？ - 財經 航運慘跌抱不住？財經網美揭2項數據：一張不賣 - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 航運三雄爆人踩人慘劇 老手曝出現4大訊號再殺進去 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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