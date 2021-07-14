逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，台股14日受美股全面下跌影響，回測5日均線支撐，收盤小跌1點，以17845點作收，短多格局不變。強勢股方面，網通廠智易14日大漲再創新高外，旺矽、鉅祥、台虹等個股紛紛大漲，顯見績優電子股仍是主流中的主流；反觀貨櫃雙雄長榮再度跌停鎖死，陽明也摜破月線走中空格局，持股者逢彈皆賣點，投資人也勿進場搶反彈。

此外，本周納入投資組合的榮科，股價14日開盤創歷史新高後出現獲利了結賣壓而快速拉回，短線只要能守穩5日均線則短多格局不變，隨時有機會再創新高。