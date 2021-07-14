逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:302021/07/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股14日維持個股表現，但本波強勢股明顯拉回，不僅陽明、長榮等航運股持續重挫，二級體業者強茂、朋程、鋼鐵股彰源同步跌停。大盤高低點相差224點，終場下跌1點，收在17845點，盤面輪動加快，資金轉向6月營收佳及高殖利率族群，操作上不建議過度追漲，強勢股短打即可。 此外，本周納入投資組合的和椿，6月營與首季獲利佳，轉機性強，股價可望再攻。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 #彰源 #強茂 #陽明 #長榮 #和椿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:302021/07/14 財經 《類股》鎳價揚＋陸市挺 不鏽鋼可望續漲 14:172021/07/14 財經 《台北股市》208檔台股6月營收創高 半導體占2成 11:102021/07/14 財經 台積Q3營收 外資喊季增2成 04:102021/07/14 財經要聞 不斷更新》長榮跌停、陽明逼近跌停 台股翻黑一度跌131點 09:092021/07/14 財經 《美股掃瞄》通膨白熱化 美股失守歷史高點 09:112021/07/14 財經 8,337億 台股換手爆次天量 04:102021/07/14 財經要聞 《國際金融》中國整改科技業 高盛：大量中企赴美上市時間將延後 12:522021/07/14 財經 《半導體》H2旺季續旺 超豐登新高價 14:512021/07/14 財經 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 阿基師閃離《型男》半年 轉戰料理直播近況曝光 09:472021/07/14 娛樂 財經熱門新聞 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 美媒洩iPhone 13產量驚人 台積電不蓋牌明給答案 - 要聞 萬八過不去原來藏有關鍵密碼 這天過後有機會海闊天空 - 財經 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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