啟發投顧分析師楊基政表示，台股14日維持個股表現，但本波強勢股明顯拉回，不僅陽明、長榮等航運股持續重挫，二級體業者強茂、朋程、鋼鐵股彰源同步跌停。大盤高低點相差224點，終場下跌1點，收在17845點，盤面輪動加快，資金轉向6月營收佳及高殖利率族群，操作上不建議過度追漲，強勢股短打即可。

此外，本周納入投資組合的和椿，6月營與首季獲利佳，轉機性強，股價可望再攻。