東京奧運開幕倒數進入個位數，距離出發的日子越來越近，羽球項目從7月24日開幕典禮隔天就開始進行，這次男雙代表「麟洋配」王齊麟／李洋小組賽和印尼世界第1組合，以及印度、英國組合同組，四隊實力相當，外界認為是本屆東奧男雙小組賽的「死亡之組」，總教練蔡佳欣和教練陳宏麟提醒選手平常心，將平時訓練結果好好發揮。

陳宏麟表示，籤表出爐後，看起來「麟洋」這組相對辛苦、沒有一場好打，面對印尼世界第1組合蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），本來就挑戰高；英國組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）年初遇過但也不好對付，預測有優勢但屆時奧運狀況也難說；至於印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），「麟洋」搭擋以來還沒對陣過，可能要先可能透過影片看對手習慣來準備。

李洋、王齊麟都認為分組賽階段同組3支組合實力都不差，屆時3場小組賽肯定都是硬仗，李洋認為每場比賽先做好該有的準備，全力以赴、不對比賽結果後悔，目標先放在小組賽出線。

陳宏麟補充，大家認為「麟洋」所在的分組相對難打，先專心打好第一場賽事，順利收下就能提升信心，而王齊麟這幾天也剪頭髮，他笑說：「想說把晦氣排除掉，奧運就重新歸零開始，好好拚每一場。」