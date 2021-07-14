「COVID-19公費疫苗預約平台」日前停止首輪登記，第9、10類符合資格者也陸續收到簡訊通知，然而昨（13）日適逢18歲以上開放登記，導致網站、APP全數塞車而引發民怨。另有不少民眾反映，對於高齡族群來說，網路預約疫苗其實相當複雜，若無青壯年子女協助，恐怕難以獨立完成。所幸目前7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK等4大超商皆已開放預約疫苗，只要攜帶健保卡前往附近店家，簡單幾步驟操作機台，即可快速完成疫苗預約。

7-ELEVEN響應政府政策，規劃6100台ibon便利生活站方便民眾就近預約，自7月13日10時至7月15日17時截止，只要接獲疫苗預約簡訊通知，即可在預約期限內到店預約，預約流程僅需5步驟：第1步，到ibon首頁點選右上方的COVID-19公費疫苗預約專區；第2步，插入健保卡檢視資格；第3步，輸入個人手機號碼；第4步，選擇預約注射地點及時間；第5步，資料核對與確認後即可完成預約，完成後還可獲得1張專屬優惠小白單，持小白單購買逾40款指定商品可享好康優惠。

另外，全家便利商店亦配合政府作業，全台店舖皆可預約施打公費疫苗，凡接獲疫苗預約簡訊通知的民眾，自7月13日10時至7月15日17時截止，可透過FamiPort機台預約疫苗，只要點選疫苗預約專區、確認預約條款後，插入健保卡並確認電話號碼，分別選擇預約院所、預約日期，並列印預約確認單據，即可快速完成預約，憑優惠單據可享Let’s Café經典美式、拿鐵大杯同品項第2杯0元優惠，再加碼贈送100元購物金雙重優惠。

隨著國內疫情出現緩和跡象，除了排隊施打疫苗之外，不少民眾也積極啟動求職計劃，7-ELEVEN目前開出近1500個職缺，全家便利商店則開出近2600個職缺，歡迎各路好手前往應徵，更多工作機會請上1111人力銀行。