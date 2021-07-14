台股今(14日)開高收平，盤中劇烈震盪224點，上周、本周兩度盤中帶量衝上萬八創新高，但都未能站穩，台股到底能不能站上萬八？分析師表示，現階段只要在17500點之上資金輪動，都屬不錯的現象，由於選擇權買權最大未平倉位置就在萬八，因此下周三(21日)之前不容易過萬八，但下周三結算後即有機會海闊天空。

台股今開盤上漲44.99點，以17892.51點開出，台積電領軍，蘋概股表現亮眼，盤中高點一度來到17940.86點，上漲93點，但鋼鐵股走軟，航運族群又觸礁，貨櫃三雄賣壓出籠，長榮以跌停148.5元作收，陽明收在163元，跌逾7%，台積電在最後一盤用近5千張一口氣拉高5元，讓指數收在17845.75點，小跌1.77點，盤中高低震盪224點，成交值5732億元，三大法人合計買超117.59億元。

摩爾投顧分析師林鈺凱表示，台積電尾盤出現明顯拉抬力道，還算是良性上漲過程，很多人在問，萬八是不是站不上去，其實，只要在17500點至18000之間500點震盪都是好的。由於月選擇權是下周三結算，而目前買權最大未平倉壓力區就在18000點，卡了1萬5千口以上的買權，一般來說，選擇權算散戶指標，業內多當反指標看待，也就是很多散戶認為會上萬八，所以往往不容易過，周選擇權也有類似的現象，所以在周選、月選的雙重壓力下，至少到下周三結算前，萬八大關都不太容易過，除非台積電繼續給力，那就另當別論。

林鈺凱說，時間過得很快，下周三結算後台股即有機會海闊天空，而即使在這17500點至18000之間的500點上下震盪，不代表個股不會表態，資金也還是會輪動，且資金輪動效益其實會比直接去突破指數新高來得大。

台股在上周二(6日)盤中首度突破萬八關卡，來到18008點，收盤小跌6點，13日盤中再創18018點的歷史新高，收盤漲33點，收在17847點，萬八都快閃打卡而已，不過，6日與13日的成交量都放大到6000億元以上。