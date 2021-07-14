疫情三級警戒四度延長，110學年度台中市立國中、小暨幼兒園教師甄選原定22日舉行初試，將有來自全國各地5254名考生應考。為避免考生大規模跨縣市移動及群聚風險，台中市教育局今日公告停辦教師甄選，已繳交初試900元報名費的考生，可線上申請退費。

中區縣市政府教師甄選策略聯盟今年7縣市聯合命題，原訂6月26日舉行教甄筆試，因全國三級警戒，公告延到7月22日舉行。中央流行疫情指揮中心日前再宣佈三級警戒延到7月26日，許多考生憂心教師甄選無法如期舉行。

台中市教育局考量考生來自全國各地，有人流南北移動及群聚隱憂，且自行命題入闈人員招募不易，今日公告停辦110學年度市立國中、小暨幼兒園教師甄選。人力缺口部分由各校自聘代理老師，偏鄉學校則會分發公費生。

台中市教育局表示，新學年度預計招考24名國中教師、274名國小教師，公立幼兒園招考一般及學前特教師等共39人。其中國中教甄有663人報考、國小有3683人報考、幼教有908人報考，總報考人數達5254人。