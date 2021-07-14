國內疫情雖有緩和跡象，疫苗施打率能否提升至一定程度，才是解封與否的最大關鍵。隨著台積電、鴻海暨永齡基金會正式完成BNT疫苗採購程序，慈濟基金會也積極進行中，預期將有1500萬劑BNT疫苗進入台灣。然而，依據目前研究結果顯示，僅有BNT疫苗適合12~18歲青少年施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，BNT疫苗將優先保留給學生族群，此舉引發上班族怒批「繳稅有我，紓困、疫苗都沒有」，果然是「心中最軟的一塊」。

有名網友在PTT論壇發文表示，老人感染新冠肺炎的重症機率高，讓他們優先施打合情合理，然而自從疫苗開始施打後，每類族群不斷「解壓縮」，已讓人感到相當無言，如今又打算將BNT疫苗讓給12~18歲青少年施打，他們並不像老人容易重症，也不像中壯年族群需要賺錢養家、繳稅給國家，加上學生可以遠距教學，上班族卻不一定能夠遠距辦公，認為這樣的決定簡直「完全沒有同理心」，怒批指揮中心「再次食言於百姓！」

此文一出，引發熱烈討論，不少網友表態支持原PO看法，指出「BNT一來說要給重症最低的打是蠻怪的」、「全世界有哪個國家給青少年打的循序勝過壯年」、「國家是不是對30到50歲的人特別不順眼？」、「繳稅繳得很心寒啊只能說」、「繳稅主力青壯年不是人嗎」、「病毒會自律，認真上班的韭菜不會得病毒」、「經濟主力都不用打就是了」，也有網友抱持相反意見，表示「因為只有BNT有18歲以下的有效研究」、「就只BNT有完成這年齡層的3期是要解釋幾次」。

其實，陳時中日前也曾說明，由於國際上並未開放青少年接種AZ疫苗，所以，BNT疫苗一定會留給學生先打。不過，同是學生族群，卻非12~18歲區間的大學生，也在Dcard平台抒發心情，許多網友表示「就算給學生打，大學生依然打不到」、「BNT感覺就是先開放12~18打，打剩下的再從上面40幾歲開始輪，各位大學生都是國家底層」、「18~30感覺最慘」、「之前我還以為我至少比18歲以下的前面，沒想到我才是墊底？」、「到底為什麼12~18保留BNT，超問號？大學開學根本跨縣市大移動吧，況且還有宿舍唉，不覺得宿舍超危險嗎」。

而考量目前的1000萬劑BNT疫苗是由台積電、鴻海暨永齡基金會捐贈，也有許多網友認為，在提供民眾施打前，應先讓台積電、鴻海員工優先施打，畢竟「公司能賺錢捐疫苗，是靠著員工一起努力來的」，而且「也是看在晶圓產業的面子上，萬一停工就說不過去了」。

隨著國內疫情趨緩，許多企業也邁開徵才腳步，台積電現正招募模組副工程師，鴻海則開出人工智慧、半導體、大數據、軟體工程、專案管理、財會經管、人力資源等多元職缺，更多工作機會請上1111人力銀行。