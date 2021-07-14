台積電、鴻海與永齡基金會各購買了500萬劑BNT疫苗，平均每劑約31美元金額，這個價格讓很多國人跌破眼鏡，對此，北市議員王鴻薇直言，從郭董購買的價格，直接揭開了政府採購的黑箱，這也引來吳子嘉在關鍵時刻節目上，質疑政府疫苗採購，居然有一億元美金的價差，就問現在政府敢不敢公開價格，敢不敢面對全民檢驗。

王鴻薇表示，如果不是疫苗短缺，政府受到壓力放行民間去處理，這些問題可能永遠也不會被看見，難怪郭董說要買疫苗，政府各種設限，其中是不是有貓膩？如何不讓民眾質疑？

王鴻薇指出，還記得陳時中才說，他眼睛從沒看過31美元的價格，立委柯建銘更直言，郭台銘買的疫苗價格就是42美元，到底柯建銘的價格是怎麼來的？漫天喊價為的是什麼？這都是問題。

王鴻薇強調，無論結果如何，疫苗的價格相當不透明已經出現問題，都讓人詬病。尤其我們的政府談了一年，什麼都沒談下來，談判過程遮遮掩掩，結果民間一下子就處理得更快、更便宜，政府還要黑箱價格，這樣對得起老百姓的納稅錢嗎？