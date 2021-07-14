日本桌球甜心福原愛和台灣前桌球選手江宏傑昔日曾是亞洲體壇模範夫妻檔，豈料今年初爆出婚變，福原愛更被拍到和已婚高帥男開房過夜，國民女兒形象崩壞，當時更疑似不倫戀丟了奧運球評工作；今（14）日透過日媒《女性SEVEN》指出，有電視台相關人員透露，福原愛正式離婚後已有工作邀約，預計重返體育界的日子不遠了。

福原愛在3月被拍到和已婚高帥男開房間後，不倫戀風波越滾越大，形象也重創，沒多久就被日本第二大體育報《Sponichi Annex》指出，她原本要擔任東京奧運桌球項目球評的工作機會，疑似被其他人取代；有知情人士表示，福原愛幾乎零工作，休息期間都拿來照顧生病的媽媽千代。

但今日《女性SEVEN》報導中提到，有電視台相關工作人員透露，福原愛在3月爆出不倫戀後，廣告代言和球評工作都遭到取消，不過，因為東京奧運開幕在即，8日福原愛正式和江宏傑離婚，暫時結束婚變窘境後，馬上有接到工作邀約，「在她退役後，想回饋桌球界甚至體壇的目標，有機會逐一實現」。

另外，日媒《女性自身》也提及，福原愛已經半年左右沒見到2個小孩，在離婚聲明中小孩是由她和江宏傑共同扶養，所以外界也好奇她是否會來台灣探望小孩；有相關人士表示，他們的女兒Aila在10月滿4歲，推敲福原愛最有可能選在那時候來台。