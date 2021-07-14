雖指揮中心上周宣布13日起微解封，餐廳在符合安全社交距離，並以個人套餐上餐，符合相關規範的，可開放內用。只是考量疫苗施打覆蓋率仍偏低的縣市政府，仍採取不開放，餐廳業者原以為盼來曙光又瞬間消失，仍靠外帶外送苦撐。

大稻埕知名的老宅旅館OrigInn 從去年起訂房就受疫情衝擊，雖然升三級緊戒前國旅很夯，但受惠的幾乎是台北以外的業者，為了撐下去，老闆決定改變經營策略，店舖以線上化經營，這才剛跨開腳步，緊接而來的是三級緊戒震撼教育，週轉金已燒光，只好去申請貸款，老闆不斷安慰自己「疫情是一時的！OrigInn很有特色，只要撐過就有無限可能」。日前推出一系列的下午茶商品，還與外送平台合作，但抽成動輒超過3成，就算有業績也是極為薄利。

業者的心聲，主管機關聽見了，經濟部12日起連2天與百貨、餐飲、商圈業者座談，討論延後解封的因應策略，以及如何協助業者。多數業者都希望能列入疫苗施打範圍，日前韓式餐廳業者在受訪就表示，即便北市府解封餐廳可內用，在自己及同仁都沒有打疫苗的情況下，他也不敢跟進，因為風險實在太高。

另一方面，知名的2大外送平台抽成皆超過30%，目前以2周結算金流，盼政府介入能降低防疫期間的抽成，也希望再加碼對餐飲業的紓困部分，因疫情衝擊從去年年底就開始砍正職員工，但紓困僅對於正職做一次性補助4萬元，業者僅能選擇去貸款，老闆最後語重心長的期盼道，「我個人本來就有先前的貸款待償還，這2個月的慘況不知道還要持續多久，真的沒勇氣再去貸款，衷心期盼政府能夠加碼紓困，救救餐飲業。」

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在三級警戒的限制下，民眾減少非必要性的外出，餐飲業更禁止內用，雖然轉型外帶外送，但仍有不少類型的餐廳像是吃到飽、火鍋、燒烤在轉型上難度高，批發零售業也因為需求轉弱，以至於從業人員工作受到影響，就算陸續微解封，短期之內民眾消費活動也不會快速回升，參考勞動部8日最新的無薪假統計，實施事業單位計1883家，實施人數2萬1133人，為今年來最高，家數亦創下無薪假有史以來新高。其中，受創最深的住宿及餐飲業，家數與人數也是史上最慘，一周來實施人數就倍增。

這波本土疫情爆發真的讓人措手不及，不少人頓失收入，因此，但真要依靠紓困來解決短期危急卻又緩不濟急，1111人力銀行規劃提供兼職打工職缺，讓收入受影響或是防疫考量需要在家工作的上班族，有增加收入的機會。