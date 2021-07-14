凱羿子公司董事長退票延後重訊 證交所開罰5萬元 17:412021/07/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，凱羿-KY（2939）重要子公司凱羿國際控股及凱燦貿易（深圳）董事長蔡謀燦，於去（109）年12月25日至7月1日，計有5筆支票遭退票情事，核有台灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事。 證交所強調，惟凱羿-KY遲至今（110）年7月9日，才代子公司公告申報，已違反前揭處理程序之規定，處以5萬元之違約金。 達航科技違反重訊申報 遭處違約金1萬元 華新發重訊澄清 與東元換股經主管機關核准 #凱羿-KY #凱羿 #董事長 #證交所 #退票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱基銀紓困貸款 協助度疫情關口 04:102021/07/14 金融．稅務 黃育仁質疑違法 鈺叡喊續購菱光 04:102021/07/14 財經焦點 15度低溫切出水果商機 台中東勢區農會日供1500盒 16:132021/07/14 寶島 摩斯漢堡作公益 捐贈2仟包冷凍湯品 17:222021/07/13 財經 改標販售過期5年茶葉 業者提告抗罰辯「業界慣例」 12:122021/07/14 社會 大東夜市遊戲攤商未保持社交距離 台南市府將開罰 11:362021/07/13 社會 台灣PChome投資香港物流科技新創Pickupp 09:002021/07/14 科技 大戶、中實戶、散戶火力全開 Q2交易人數衝新高 04:102021/07/13 財經要聞 微解封《天才衝衝衝》復工錄影 徐乃麟已預約打疫苗嘆「國產沒有共識」 19:052021/07/13 娛樂 6月肅殺爆三大慘業新苦主 謝金河：不解封還會慘下去 10:032021/07/14 財經 陸反壟斷再揮刀 騰訊音樂 傳被迫放棄獨家版權 04:102021/07/13 全球財經 財經熱門新聞 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 美媒洩iPhone 13產量驚人 台積電不蓋牌明給答案 - 要聞 萬八過不去原來藏有關鍵密碼 這天過後有機會海闊天空 - 財經 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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