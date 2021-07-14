證交所指出，凱羿-KY（2939）重要子公司凱羿國際控股及凱燦貿易（深圳）董事長蔡謀燦，於去（109）年12月25日至7月1日，計有5筆支票遭退票情事，核有台灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款情事。

證交所強調，惟凱羿-KY遲至今（110）年7月9日，才代子公司公告申報，已違反前揭處理程序之規定，處以5萬元之違約金。