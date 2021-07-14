近期資金持續回流亞股，也透露出第三季的市場布局趨勢。投信法人表示，亞太供應鏈受惠需求回溫，企業獲利維持兩位數成長，加上目前主要股市本益比仍便宜，亦無通膨壓力，將是下半年掌握股市行情的亮點，建議可透過亞洲股票型基金掌握各國關鍵產業優勢，創造超額投資報酬機會。

基金資金流向統計機構EPFR統計顯示，亞洲不含日本股市近一周淨流入逾13億美元居各主要區域市場之冠。

復華亞太成長基金經理人陳意婷表示，亞太股市經濟佳且通膨低，股市評價相對便宜，包括日、韓、台等主要市場今年企業獲利預估超過3成以上，明年也多在10％以上，亞太地區股市本益比僅11～19倍，無過高現象，具投資價值。其中，經過第二季陸港股市修正及印度等地疫情擾動後，將提供波段布局機會。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽認為，2021上半年全球股市受惠寬鬆政策及低基期效應維持上漲動能，但未來寬鬆政策縮減後，股市評價提升受限，評價高者僅多以獲利成長支撐，而低評價且獲利成長高者潛在漲幅將較大，亞太地區股市估值具吸引力，建議可納入下半年股市的部位配置。