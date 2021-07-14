互盛（2433）14日舉行股東常會，會中通過2020年財務報告，也決議通過盈餘分配案，每股配發現金股利3.6元，以14日收盤53.1元計算，現金股利殖利率達6.77％，為殖利率概念股。互盛看好解封帶動辦公需求，估下半年營運將季季增。

互盛因新冠疫情影響，2020年合併營收40.5億元，年減6％；稅後淨利5.68億元，年減7％，每股稅後盈餘（EPS）為3.93元。14日股東會順利改選新任董事七名，含獨立董事三名。

互盛在台主要業務為代理理光（RICOH）事務機器的銷售，提供完整硬體加軟體解決方案，基於後疫情商機，持續提供遠距辦公商品與服務，包含智能視訊會議、雲端平台、資訊安全及辦公防疫商品等，以深耕現有顧客的需求及擴大新顧客市場。

迎接5G及數位轉型的潮流，互盛推動數位營運平台變革，導入數位行銷系統，精確掌握顧客需求，增加顧客引流，擴大營收來源；以智能服務中心為核心，提供數位化、智能化的精緻服務，創造更高的顧客滿意度。

互盛在大陸事業主要為事務機器業務，隨著大陸市場景氣復甦，運轉台數持續累積，大陸事業亦將持續貢獻合併營收與獲利。

展望下半年，互盛將迎來辦公市場的旺季，加上新冠病毒疫情獲得控制逐漸好轉中，互盛積極布局零接觸商機與數位化轉型，法人預估互盛的下半年的營收與獲利將季季高。