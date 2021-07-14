雖然高收益債殖利率位於相對低檔，但市場投資焦點已轉移至「明日之星」，也就是從高收益債信用評等調升至投資等級所帶來的潛在獲利機會。

根據花旗統計，未來2年將有高達2000億美元的明日之星債券，過去從投資等級被降評為高收益債的墜落天使高收益債，在高收益債裡，信評等級較佳，且許多均為各產業的龍頭企業，成為明日之星的機率高，也成為投資人最青睞的標的。

野村投信表示，全球景氣復甦帶動企業獲利成長，高收益債企業財務體質改善，信用評等調升的家數超越被調降的家數，墜落天使高收益債企業信評原為投資等級，即使成為高收益債後的信評亦處於相對較高的水準，只要財務面改善，更容易成為「明日之星」，因而墜落天使高收益債近期受到市場矚目。

目前在高收益債券基金裡，墜落天使高收益債並非主軸，只是其投資組合的一部分，僅野村投信旗下之野村特別時機高收益債基金以墜落天使高收益債為主要投資標的。