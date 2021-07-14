台股近期漲勢凌厲，13日盤中站上萬八大關，並創下盤中最高紀錄18018點，統計也有72檔股票型與平衡型台股基金淨值創下新高。

進一步觀察投信投研團隊穩健操盤能力，以旗下台股基金淨值新高的檔數來排名的話，群益投信以包括群益店頭市場、群益中小型股、群益創新科技、群益奧斯卡、群益葛萊美、群益平衡王、群益安家、群益真善美共8檔表現居冠；統一與復華則以7檔並列第二。

再以淨值新高的這些各檔基金成立以來績效來看，包括統一全天候-A類型、群益店頭市場、統一龍馬、瀚亞高科技、富邦長紅、復華高成長、安聯台灣科技，共8檔績效都超過1000％。

投信法人表示，資金行情未退，台股後市仍可期，現階段策略仍將著重選股，逢低拉回都是買點，而金融市場漲跌有時，加上個股波動大，建議投資人可以台股基金參與台股上漲契機。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股一度突破一萬八的關卡，獲利了結賣壓出籠，盤勢亦將開始震盪加劇，市場關心通膨問題及聯準會何時將會減緩購債，對於資金是否提前回流美國，將會影響未來台股的走勢，留意美國聯準會的態度。

整體而言，疫情對於大盤的影響已經淡化，股市將回歸基本面，Apple下半年亦將有新品上市，蘋概股的基期相對低，補漲行情亦可以期待。由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面，持續呈現偏多向上格局。