在指揮中心宣布擴大實施對象後，疫苗施打預約平台從7月13日上午9時開始，開放18歲以上的民眾都可以上網登記施打意願，並可選擇施打AZ或莫德納疫苗，或是複選也沒問題，這讓不少上班族為之振奮，趕緊上網登記。

時隔一日，疫情指揮官陳時中在7月14日記者會公布，截至目前18~49歲有390萬人登記，符合資格並有意願施打的民眾，還沒上車沒關係，截止日至7月15日下午5時還可登記。

短短1天內登記平台就創下平均每分鐘5萬人次上線紀錄，18~49歲民眾反應會這麼熱烈，不是沒有原因，因為這年齡層正是台灣主要勞動人口。1111人力銀行實際調查上班族登記施打的原因，不外乎得到「得出門上班」、「從事服務業，卻沒被排在類施打類別中」這類答案，顯見上班族憂心解封後在通勤、工作上，很可能成為防疫破口。

另一方面，加上之前阿中部長無心的「年輕人鬆懈說」，更在網路上發酵，不少年輕上班族無奈表示，自己冒險上班還要被酸，大呼「一定要出門還沒疫苗打，太不公平！」

而前陣子根據網路溫度計的讓年輕上班族不爽的十大「疫情爛事」統計中，名列第5的正是「打疫苗好康雨(與)我無瓜(關)」，種種前因加總，不難想像為什麼登記率如此驚人。

不過也有部分人認為，這種「突襲式」開放登記缺乏配套，中央宣布後沒多久立即開放登記，讓許多人措手不及，甚至一度造成網路當機。上班族劉小姐就表示：「當時在工作根本沒接到這訊息，蠻傻眼的」，還好當天中午過後平台運作順暢，沒有再傳出災情。

另外，不知是否因反應太熱烈，造成後臺計算錯誤，導致政委唐鳳於13號記者會上鬧烏龍，他當時指出：「目前已有130萬人單獨勾選AZ疫苗」，後傍晚指揮中心更正為6萬3310人，儘管小小插曲引發熱議，但中央擴大登記範圍，確實提升疫苗未來施打的機率。符合資格並有意願施打的民眾，截止日至7月15日下午5時還可登記。