福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，具NBA資歷的「強力扣將」麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）正式加盟。

現年28歲的麥克丹尼爾斯身高198公分，過去曾在2014年選秀以第二輪第32順位被費城76人隊選中，新人年出賽52場，其中更有先發15場，繳出9.2分、3.8籃板的成績，在NBA職涯中曾效力過費城76人隊、休士頓火箭隊、布魯克林籃網隊，共出賽148場，留下5.3分、2.2籃板的紀錄。

麥克丹尼爾斯球風屬於鋒衛搖擺人，同時具備出色的彈跳能力與爆發力，常在各項比賽中上演飛躍爆扣戲碼，燃起全場氣氛。2019年他征戰菲律賓職業籃球聯賽（PBA），在總督盃（PBA Governors’ Cup）中出賽11場，繳出37.1分、13.9籃板、5.2助攻、3.5阻攻的驚人數據，其中籃板位居聯盟第四，阻攻更高居聯盟之冠。

總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，他正值當打之年，不但擁有優秀運動能力及對抗性，更有可以主宰比賽的能力。「他的打法非常適合我們球隊的風格，也相信他在NBA的比賽經驗能夠幫助球隊中的每一位球員，讓他們學習在賽場中更具侵略性。」

台新夢想家總經理韓駿鎧也提到，搖擺人球員一直以來就是夢想家的招牌，「我們花了非常久的時間找到他，相信他的加入能夠更加鞏固球隊文化，打出屬於我們的風格，也期待他能夠發揮他優異的身體素質與能力，利用犀利的突破以及一顆顆精彩的爆扣震撼整個聯盟！」

「我有觀看P. LEAGUE+的賽事影片，夢想家主場的氣氛看起來很棒、比賽內容也很競爭，迫不及待新賽季的來臨了！」麥克丹尼爾斯表示，他非常開心可以加入夢想家，也很期待能在P .LEAGUE+出賽，更特別說到，這將會是他第一次來到台灣，「我有聽說過很多關於台灣的特色，期待下個賽季除了參與賽事之外，也能夠有機會了解、探索台灣文化。」