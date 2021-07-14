三級警戒雖延長到7月26日，但13日開始的微解封後，部分企業已回歸以往正常的上下班，使得全台各地陸續湧現人潮。身為大眾運輸重量級焦點的北捷表示，以13日微解封首日來說，光從上午6點至下午6點，運量就有49萬人次，明顯高於今年6月份44萬人次的平均日運量。

在疫情衝擊之前，4月平均日運量可達201萬人次，5月下旬因受疫情影響下降到109萬人次，6月影響更明顯，來到44萬人次。但隨微解封，及各公司行號逐漸恢復正常上下班，運量可望往上回升。

北捷表示，即使微解封，仍持續抗「疫」，為了給旅客一個安心放心的乘車環境，國軍弟兄持續防堵病毒，於今(14日)抵達文湖線等捷運車站進行清消作業，用心仔細清消每個角落，全心守護旅客及捷運第1線同仁。

另外，為配合臺北市政府規劃花博爭豔館設置大型施打疫苗站，訂於7月14、15日2天，進行民眾疫苗接種服務；臺北捷運圓山站已做好充分準備，屆時車站將加強旅客引導與分流措施，必要時啟動出入口、閘門及月臺等三級人潮管制，避免群聚。至於旅客常接觸的車站設備，消毒頻率則增加為每小時1次；同時，自13日起至15日營運結束後，安排車站夜間消毒，呼籲旅客全程佩戴口罩，安心搭乘捷運前往接種並配合現場人員引導。

北捷提醒旅客，進入捷運車站、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者開罰3000元至1萬5000元。加值電子票證或購買單程票，亦請多利用捷運自動售票機，減少人員接觸，防疫更安心。

此外，桃捷因應中央流行疫情指揮中心「三級警戒 適度鬆綁」政策，自7月17日起，恢復普通車假日班距為15分鐘；直達車維持現行離峰時段不運行措施。中央流行疫情指揮中心鬆綁措施為戶外、室內外場館、餐飲等場所，桃捷公司預期假日搭乘需求將隨之增加，經審慎評估旅客及營運需求後，恢復假日普通車運行班距，期間也將視疫情及旅客需求，滾動式調整營運模式。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著13日開始微解封，讓部分停業已久的產業看見一線生機。目前，多數企業仍維持分流上班、在家工作，1111研發多年的「1HR人資管理系統」免費提供企業試用，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。最後，相信在國人嚴守防疫規則、及疫苗接種率持續增加，以防疫為日常的前提之下，可望在不久的將來，就能達成降級解封目標。