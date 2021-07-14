台南市警六分局在轄內易肇事、超速路段規畫移動式測照勤務。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

管轄台南市南區的市警六分局透過大數據分析，發現2021年1至6月轄內共發生交通事故1281件，造成1759人受傷，其中有524件事故的肇事因素，分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、未依規定減速及超速失控，都與行車速度相關，除加強取締超速外，14日也公布轄內4處固定測速照相位置及6處移動式測照點，提醒駕駛人減速慢行，顧安全也保荷包。

其中，南區4處固定測速照相位置，分別為：新平路24號前，速限50公里；台17線濱南路海口宮前，速限70公里；永成路2段369號往南70公尺處，速限60公里；中華南路近西門路口，速限60公里。

至於警方配合易肇事、超速路段規畫的移動式測照勤務，將採不定時、不定點方式持續加強速度管理，共有6處執行「速度控管」地點及速限如下：中華西路一段47號前（北往南），速限60公里；金華路一段405號觀音寺前（北往南） ，速限50公里；永成路二段369號往南70公尺處（南往北），速限60公里；新樂路96號旁（北往南），速限50公里；濱南路184.8公里處（南往北，南濱高桿130電線桿前），速限70公里；濱南路180.8公里處（北往南，喜樹抽水站前），速限70公里。

警六分局長陳錦文表示，10次車禍、9次快，交通事故發生機率及嚴重程度，往往與行車速度成正比，行車速度越快，發生交通意外事故的機會越高。警方透過「科技執法」、「速度管理」執行測照，並不是以取締件數為目的，主要是在避免駕駛人因超速發生交通事故，呼籲用路人遵守速率規定與交通號誌，降低行車速度，共同維護用路人交通安全。