屏東枋寮醫院因Delta病毒影響而暫停急門診，在長達16天的停業擴大清消、環境監測，及全院工作人員三度PCR採檢陰性後，於7月14日上午8時起恢復營運。同樣受Delta病毒影響，遭波及而滯銷的屏東枋山、枋寮等地芒果小農，雖然陸續有各界人士發起認購，但還需要各界力挺，幫助小農度過難關、早日遠離疫情陰霾。

枋寮醫院於確診案號「14734」證實感染Delta病毒後，因果農與枋山多名群聚感染者都曾到過枋寮醫院就診，於6月28日起緊急暫停急門診至7月13日，7月11日枋山、枋寮專案擴大匡列居家隔離者全數解除隔離；同時枋寮醫院於7月14日恢復營運，顯示屏東此次對抗Delta病毒一役大獲成功。

居民與醫療體系抗疫成功後，先前受到波及的枋山等地小農生計急待回歸正軌，近半個月來陸續有企業家、知名人士、藝人等，以採購行動支持果農。而一直很關注臺灣各地農民，也常與其他縣市共同行銷推廣農產品的前花蓮縣觀光處處長唐玉書，半年來收購不少水果，默默用行動支持農民，在這波枋山等地芒果滯銷中，亦自掏腰包收購2、30箱分送親友，並在FB上PO文鼓勵朋友購買。

注意到這項義行的1111人力銀行總裁林文雄，也挺身投入共同推廣行銷枋山芒果！林文雄表示，看到唐玉書自發性為農友們付出，心裡真的很感動，這樣善的循環一定會讓台灣變得更好。1111人力銀行一定會竭盡所能支持！希望全民攜手抗疫的同時，也幫助受影響的產業共度難關。另外，1111研發多年的「1HR人資管理系統」亦提供企業試用，協助人資解決差勤問題，歡迎有需求的國內各家企業致電洽詢。