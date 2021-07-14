疫情三級警戒逾2個月，終於啟動「微解封」政策，稍稍緩解部分防疫規範，為了吸引買氣，vivo宣布15日起推出「涼夏有禮」活動，凡於7/15 ~8/31在全通路購買vivo指定手機，就可把夏日必備小物帶回家。

vivo針對四款旗下5G手機推出搭配的「涼夏有禮」活動。四款手機各有效能不同，Y52採用6.58吋螢幕，搭配5000mAh，支援NFC、5G全頻。Y72配備6400萬畫素後置AI智慧三鏡頭配備6400萬畫素後置AI智慧三鏡頭、搭配擁有5000mAh電池，支援5G全頻；V21搭載4400萬畫素前置OIS光學防手震鏡頭，可對抗手持晃動問題，配備獨家前置雙柔光燈，在昏暗的環境中也能溫柔補光。X60系列則搭載了vivo與蔡司聯合研發的光學鏡頭，雙機都搭載4800萬畫素鏡頭、1300萬畫素專業人像鏡頭、1300萬畫素微距鏡頭的主鏡頭組合，前置3200萬畫素鏡頭，主要差別在於X60 Pro搭載微雲台2.0(五軸防手震，對比OIS光學防手震提升3倍穩定度)、X60則是支援OIS光學防手震。

vivo V21（左）、X60。（vivo提供）

vivo Y52（左）、Y72。（vivo提供）

vivo「涼夏有禮」活動購買vivo X60系列、vivo V21、入手vivo Y72/Y52的贈品。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

vivo於15日起推出的「涼夏有禮」活動，購買vivo X60系列並於官網登錄，就送內含V.FRIENDS飛碟濾茶冷水瓶和V.FRIENDS手持折疊小風扇等涼夏大禮包、買vivo V21贈市價790元vivo旅行收納組，入手vivo Y72或vivo Y52則加碼市價490元vivo消暑涼感巾，贈品數量有限、敬請把握機會，詳情請洽vivo官網或客服中心專線：0809-089-197。