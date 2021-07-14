國發會今（14）日表示，考量疫情的影響，2021年總統盃黑客松（程式設計馬拉松）徵件期程延至7月30日，希望有志於運用政府開放資料者儘快組隊參賽，所提出的方案若脫穎而出，非僅可以獲總統頒獎，未來也可望成為政策，用以提升人民的幸福。

國發會主委龔明鑫與政委唐鳳出席線上記者會，說明今年黑客松徵件情況，鼓勵國人多多參與。

唐鳳表示，針對總統盃黑客松的提案，評分標準有三，包括創新性、可行性及社會影響力，以去年選出的卓越團隊為例，他們的提案是「奉茶行動」，把傳統的好客文化，結合科技跟社會創新，讓過去在大榕樹底下的大水壼，透過環保署開放資料的7300個飲水機，結合他們專屬的app，讓民眾可以找到免費喝水的地方，這不但讓喝水更方便，也傳遞了奉茶文化，同時也達到源頭減塑的永續發展影響力。

龔明鑫表示，政府目前的開放資料（open data）總共有4.9萬項，過去幾年很多參賽團隊都下載開放資料加以運用，他呼籲有意參賽者多多運用開放資料，為國人創造更大的幸福。

龔明鑫表示，原來徵件日期只到5月底，受疫情影響延至7月30日，他鼓勵有意願參賽的團隊快來申請。