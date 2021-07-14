環保14日進行環評大會，上下午兩場共審議興達電廠燃氣機組更新改建計畫環差與淡江大橋及其連絡道路規劃環差、高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設計畫環說書、曾文水庫風景特定區整體開發環境影響評估報告書等，四案皆通過。

台電興達電廠燃氣機組更新改建計畫，由於現有路線僅有1條，因此規劃全新線路約6.8公里，採地下挖掘方式鋪設。台電指出，考量單一輸電線路發生鐵塔倒塌或線路損壞，存有無法即時修復產生斷電風險，故規劃新建161kV輸電線路方案提升電廠電源線強韌性、供電可靠度及分散風險。

交通部公路總局提出淡江大橋及其連絡道路規劃環差，本次變更可改善台64線及台61線平面路口壅塞現況，透過新增連絡匝道銜接，可將長程與短程交通分流，增進區域交通服務效率。最後環評大會決議通過，並新增新北市政府交通局部分車輛改道等意見，請開發單位洽新北市政府交通局處理。

高雄市提出高雄捷運黃線預計與現有路軌連接，合計軌道運輸轉乘點共19 處，黃線沿線可連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，及三民、鳳山、鳥松、新興、苓雅、前鎮等行政區，是重要交通服務及疏運樞紐，讓高雄發展多元化大眾運具。