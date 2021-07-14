日本日前宣布將再三度捐贈台灣疫苗100萬劑，預計7月15日起運抵台灣，目前，台灣的疫苗量達702萬劑，隨著疫苗量陸續補充，將開放更多對象施打。教育部啟動40萬名教育人員優先施打疫苗，造冊對象為學校在職之專任、兼任教職員工、校內工作人員。補教業也在市長的爭取下成功入列，估納入約9500名教職員工。

台南市教育局表示填報名冊對象為學校在職的專任、兼任教職員工、校內工作人員，不含學校志工人員、課外（後）人員，初估南市所屬學校人數共約1萬5000人，於7月8日至7月12日完成公私立幼兒園、安親班人員接種疫苗工作，高中職及國中小學校亦於7月10日完成造冊。至7月12日已完成幼兒園、安親班等教育人員接種，共5971人施打，施打率達92.65％。

而同樣頻繁接觸學生的補教業者，原先不在此標準內，經過台南市長黃偉哲日前向中央發聲爭取，希望儘速將補教業者納入造冊對象，目前已獲教育部回應，從今（14日）起開始第1階段造冊。根據調查南市有高達1420家補習班、約有9500名教職員工，將一起列入接種疫苗名單內。

台南市教育局表示，造冊資料經過教育部核定後，將轉報衛福部進行疫苗配送，一旦確認施打資訊後，將即刻公告通知各補教業者，請業者密切注意補習班資訊管理系統公告訊息。另呼籲造冊務必核實，7月14日至7月16日共3天進行第1階段造冊，欲申請的補習班負責人務必確實提報且要注意時限，以免影響所有補教業教職員工權益。