霧隱城購買門票贈開運燒1顆及霧隱城獨家限定口罩。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

金格卡司蒂菈樂園則推套票，除享8折優惠價，還送脆餅、可抵消費。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

三級警戒微解封，桃園市22家觀光工廠中，已有12家觀光工廠依照經發局復業指引，恢復營運，包括手信霧隱城、蛋寶生技不老村、大溪老茶廠等，經發局指出，各工廠都要實聯制、戴口罩、入場消毒、梅花座、禁試吃，微解封期間更是禁內用、人流降載，提供民眾安心遊玩環境。

桃園擁有32家觀光工廠及產業文化館，為全國最大觀光工廠聚落，受COVID-19疫情影響，自5月14日發布全國疫情三級警戒以來觀光工廠業者配合停業後影響營收甚鉅，營業額及來客數皆下滑超過9成，因應7月13日起三級警戒微解封，完善防疫措施即可恢復營業。

12家恢復營運的觀光工廠有葡萄王健康活力能量館、太平洋自行車博物館、金格卡司蒂菈樂園、老K舒眠文化館、郭元益糕餅博物館、蛋寶生技不老村、大溪老茶廠、雅聞魅力博覽館、手信霧隱城、桃園酒廠(僅商品部)、義美食品觀光工廠(僅商品部)、利百代彩筆文創館(僅餐廳外帶)，更多觀光工廠復業訊息可上「桃園觀光促進發展協會」粉絲專頁查詢。