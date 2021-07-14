台南市學甲夜市14日復業首日，營業前夜市管委會長凃志宏到現場大消毒。（張毓翎攝）

台南地區部分夜市近日剛復業，卻接連傳出12人群聚玩麻將賓果、未保持安全社交距離、娃娃機店業者「逆時中」違規營業，鑒於這些慘痛先例，14日復業首日的學甲夜市，負責人凃志宏說，這幾天為了遞送復業申請書忙昏頭，看到屢傳違規事件，讓他直喊「壓力很大！」。

不具名的夜市負責人表示，他決定不提防疫計畫書，最大原因在於，夜市有將近70個攤商，這幾年他們都有默契、不會隨意搶位，如果要復業，攤商間須保持1.5公尺安全社交距離，但腹地有限，一部分攤商勢必得移到冷門位置。

「怎麼喬都有雜音啦！」該名夜市負責人無奈嘆道，不想得罪攤商，真的很兩難，自從決定不申請復業，經常受到一些攤商謾罵，怪他怎不送件，害他們無法做生意，也有些能體諒的攤商，認為疫情警戒降級後，再復業比較安全，做生意也不用提心吊膽被檢舉。

台南市48處列管夜市，截至目前共計36處提出防疫計畫書，並獲准復業。

學甲夜市14日復業第一天，學甲區傳統夜市管委會長凃志宏，中午便騎著機車帶著噴霧設備，到現場大消毒；他說，夜市開始時會派員到3個出入口管控，他和管委會副會長也會在現場固守，一有疑似違規狀況會立即處理。

同時也是當地里長的他說，這裡晚上7點後很多商家都打烊了，有些外地工作的年輕人回家後都找不到東西買來吃，每周三的學甲夜市可是他們「心靈寄託」，現在非常時期，夜市第一次以這種模式營業，他壓力雖大，但相信之後大家會慢慢熟悉上手的。