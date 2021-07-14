全台防疫三級警戒至今已將近2個月，中央宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，昨日(13日)微解封第1日，遊客紛紛湧入觀光景點，身為觀光大縣的花蓮在今(14日)清晨6時至8時，一連發生28起地震，氣象局地震測報中心表示，其中最大的是上午6時52分震央位於花蓮縣政府南偏西方5.1公里，地震深度5.9公里，規模5.2，花蓮最大震度為5弱級。

目前花蓮地區有條件開放景點包括國家公園、國家風景區等部分區域，花蓮市府亦配合中央微解封措施公告，適度有條件開放轄內七星潭風景區，暫不開放區域包括七星潭沙灘區域範圍及水域遊憩活動。

欲前往花蓮的遊客注意囉，今日的群震屬於7、8日的餘震，未來一周可能還會有餘震，且不排除會有規模5.0以上，呼籲民眾一定要特別注意。

出門在外遇到地震也別驚慌，若是在在行進中車輛內，應緩慢靠右邊停靠，留在車內收聽收音機內最新狀況。如果在室內不可一味往外跑，以免掉落物擊傷，請在堅固的家具下避護或靠支柱站立。除了小心地震，防疫措施也別疏忽，根據規定風景區及遊樂園人流管制承載量僅開放40%，應全程戴口罩。

風景區及遊樂園據點內餐廳限定提供套餐，無獨立用餐空間的賣店開放飲食外帶，切記不能邊走邊吃。若是風景區封閉性景點，開放單一出入口及遊客中心，封閉型的展覽館、視聽室、教育場域等不開放。遵守旅遊防疫規定、謹記天災逃生SOP，微解封期間才能安心出遊。