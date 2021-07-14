EDGE 21 demo

《富比世》（Forbes）13日報導，美國陸軍公布了以於印太區域作戰為目標、驗證新型裝備與技術的「前端21」（Edge 21）軍演展示影片，該影片特別強調對各式無人機的運用，且首次展示了一款先前並未正式公開的遠程遊蕩彈藥（loitering munition），尺寸和飛行速度都較先前曾展示過的ALTIUS-600小型無人機更具優勢。

在美國陸軍「戰鬥能力發展指揮部」（Combat Capabilities Development Command DEVCOM）航空與飛彈中心（Aviation & Missile Center AvMC）的「前端21」展示影片約48秒處，可以看見一款新型的遊蕩彈藥從天而降，摧毀一輛模擬機動雷達車目標。雖然官方並未提供詳細資料，但《富比世》指出，其速度明顯高於巡航時速約60英里（約96.6公里）的ALTIUS-600，尺寸也更大，代表殺傷力和射程應也高於ALTIUS-600。

《富比世》表示，這是美國陸軍首次公開展示該武器，其為「空射效應」（Air-Launched Effect ALE）計畫的一部分，代表和ALTIUS-600一樣能由直升機或其他航空機發射，大幅增加使用彈性。該影片也展示F-35戰機與無人機系統聯合作戰、實際自移動中的地面和空中載具發射ALTIUS-600無人機、讓配戴「整合式目視增強系統」（IVAS）的陸軍官兵與直升機感測器連線等。

「前端」（Edge）是「實驗性展示導入演習」（Experimental Demonstration Gateway Exercise）的縮寫，專門用於驗證與展示即將服役或還在開發中的新式裝備，以便盡快制定運用準則，並讓廠商調整在實際運用時可能遭遇的問題。戰鬥能力發展指揮部強調，2021年5月3日至14日於猶他州達格威測試場（Dugway Proving Ground）舉行的「前端21」，是設想聯合部隊於印太區域作戰。代表上述技術主要為與中國大陸的武裝衝突所準備。