去年佛洛伊德遭警殺害案引發全美抗議制度性歧視，美國國務卿布林肯今天表示，已邀請聯合國專家赴美調查種族歧視現況以求改善。他表示，美國不會躲避，也敦促各國加入行列。

布林肯（Antony Blinken）宣布，國務院已邀請調查種族主義與少數族群議題的聯合國專家赴美進行官方訪問。他在聲明中表示：「負責任的國家必然不會躲避檢視自身的人權紀錄；相反地，他們應該要正視它們以求改善。」

他說：「我敦促所有聯合國會員國加入美國的腳步，正視種族主義、種族歧視與仇外情緒的禍害根源。」

布林肯強調，美國歡迎聯合國人權理事會（Human Rights Council）今天通過決議案，打擊執法時針對非洲人或非洲裔民眾的結構性歧視。

去年非洲裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）警察殺害一案，引爆全國抗議種族主義和警察暴力的示威活動。

獲得非洲裔選民關鍵支持而入主白宮的美國總統拜登（Joe Biden）在2020年選舉造勢時，將打擊種族不平等作為他的重要政見。

布林肯表示，邀請聯合國當代種族主義形式以及少數族群議題特別調查報告員赴美，是向所有調查人權議題的聯合國專家發出邀請的第一步。