特派專欄COVID-19變種病毒來勢洶洶，韓國單日確診人數6日再逾千例，迫使韓國政府首次上調首都圈社交距離規範至「最高等級」，但民眾聚會不斷、餐廳內用如常下，防疫效果恐如盛夏中背脊浮出寒意，值得觀察。

不過，細看新版社交距離規範規定，所謂的最高等級與舊版規定相較放寬許多，原因在於新版規定是先前韓國疫情趨穩期間，當局在兼顧民生消費及公平性的壓力之下，「適度放寬」後的妥協版結果。

去年初靠著大量採檢、隔離、追蹤足跡，有效控制疫情的韓國一躍成為國際防疫模範生，生技業者快速開發快篩試劑組，在政府支持下爭取代工國際藥廠開發出的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，立下成為亞洲疫苗樞紐目標的韓國，不啻為這波疫情中表現最為亮眼的國家之一。

在年底新一波疫情爆發時，防疫當局多次放話，稱若疫情持續惡化，勢必得實施當時最高等級、近乎封城的第3階段社交距離規範，但直到防疫等級從3階段默默多出1.5、2.5等兩個階段，政府囿於經濟民生考量，最終仍未祭出最高等級封城大刀。

所幸挺過3波疫情大流行的2020年，韓國的2021上半年疫情顯得穩定許多，單日確診數大多維持在300到700多例，雖無法進一步減少，但也沒有顯著增加，人潮也跟著春天的腳步回到一度因防疫陷入寒冬的韓國街頭。

出門戴口罩、進出店家刷條碼實名登記、各主要車站及商店出入口常備有酒精乾洗手，地鐵站手扶梯上也多加裝了自動消毒設備，在韓國生活的處處都能看見疫情帶來的改變，但同時路過身邊的日常一景卻又有些突兀。

像是為求方便、以長鏈掛在胸前晃蕩的口罩、三三兩兩聚集在餐廳門口拉下口罩抽菸聊天的食客、因聽不清說話聲音而從旁越過隔板溝通的店員與客人、通勤時間仍擠得如同沙丁魚的電車車廂等；若非韓國民眾也逐漸開始習慣，不再排斥佩戴的口罩仍乖乖待在多數人臉上，這半年來的韓國幾乎像是回到疫情前的日常軌道。

為徹底根絕疫情，防疫當局將焦點轉向疫苗接種，政府大手筆訂購足供兩倍人口數接種的各式疫苗，AZ、輝瑞、莫德納、嬌生，若兩劑不夠力，還考慮讓民眾再接種第3劑。

可惜的是，首劑接種率還沒來得及較3成進一步提高，韓國疫情又再次快速升溫，這次疫情不再是特定宗教聚會、示威集會，或是夜店群聚引爆，而是在這些熟悉的日常中遍地開花。

韓國政府原定從12日起全面實施新版社交距離規範第1階段，解除店家營業時間、私人聚會人數等限制，盼著「大解放」的首都圈地區一夕進入最高等級防疫，非首都圈地區也將從15日起上調防疫等級。

在首都圈實施第4階段社交距離規範的頭兩天，記者實際走訪首爾市各處，確實感受到人潮相較先前略微減少，但在室外拉下口罩運動，三三兩兩聚集在夜晚的漢江邊散步、乘涼的人仍不算少，在所謂「最高等級」，但實際連餐廳內用都未禁止的防疫規範下，韓國民眾能否同心協力再次平息疫情，仍待觀察。