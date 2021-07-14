受少子化影響各校競爭非常激烈，比註冊率的同時也比師資、教學資源等，因此，向主管機關申請補助也成了各校重點校務，教育部推動「教學實踐研究計畫」鼓勵教師運用課程設計提升教學成效，新年度獎助名單公布，大葉大學計有17件計畫榮獲獎助。其中，財務金融學系鄭孟玉副教授連續4年獲得獎助，外語學院副院長李美麗則是連續3年獲獎助。

第4次通過教育部「教學實踐研究計畫」獎助的教學資源中心主任、財務金融學系副教授鄭孟玉表示，教育部從民國107年開始推動「教學實踐研究計畫」，希望透過課程設計，改善教學現場的問題，幫助學生學用合一，提升學習品質及成效。大葉大學積極協助學生打造就業競爭力，今年共有17件計畫獲獎助，不少老師都是多次獲「教學實踐研究計畫」肯定，其中更有5位老師第1次申請就拿到計畫，這是對大葉卓越教學的肯定。

鄭孟玉主任進一步說，會計是商管學門必修科目，但很多學生學習會計都是「快快忘記」，因此她以大一的初級會計課程為改良對象，不再採用傳統的考試評比，而是讓學生拍教學影片，說出自己學到的東西，去年結合翻轉教室，以遊戲、心智圖等方式提升學生學習興趣，相關成果也將刊登在《教學實踐研究》期刊。今年的「運用自訂學習計畫提升財務會計學習保留研究」，透過學習活動設計，加入延續記憶的21天學習迴圈，延伸學習保留，提升學習成效，確保學生快快記得。

另一方面，新冠肺炎疫情仍然緊繃，持續衝擊許多產業，也給觀光業帶來更多挑戰，嘉南藥理大學觀光事業管理系面對各項不同變局，積極投入創新創意教學研究，以更多創意來培育全方位觀光人才，除自107學年度起，連續4年獲得教育部教學實踐研究計畫補助外，更於日前「2021教學實踐研究線上研討會」全國海報競賽中榮獲「特優」殊榮，創新創意教學成果獲得肯定，也代表專業教學品質保證。

教學實踐研究計畫是為了提昇教學品質、促進學生學習成效，有效將教師個人研究專長、課程規劃、學生培育方向與教學現場資源連結而來，而每年的教學實踐研究研討會，更是為教師及各大專院校提供了教學實踐成果的分享與交流平台，今年因疫情影響，改為線上研討會與線上海報展覽。

嘉藥觀光系副教授洪于婷以「善盡社區關懷之觀光活動課程教學實踐歷程」計畫，在全國菁英教師中脫穎而出，榮獲特優殊榮，此計畫以台南灣裡社區為據點，打破傳統教學模式，讓學生踏入社區，師生共同進行「社區觀光活動企劃實作」與「走進社區之跨域學習」，來設計並執行推廣社區觀光之活動文案，透過與在地互動溝通，引導學生深度觀察，培養同理關懷，進而成為自發自主、善用創意的終身學習者，該學習歷程透過海報來分享，獲得一致好評。

嘉南藥大觀光活動課程課堂資料照片。（圖/嘉南藥大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇勉勵全台觀光餐旅相關科系學生，疫情雖重創產業營運，但危機即是轉機，許多旅行社業者早已轉型經營或多角化發展，因此，在產業人才需求上也會有所變化，建議學子在校期間就可以修輔系或旁聽他系課程，若想了解各校系的開課狀況，皆可上「TUN大學網」查詢資訊，或上1111靜修網透過網課自我充實，進入職場前培養第二專長。