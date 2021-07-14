受到百萬悠遊付會員歡迎的生活繳費回饋活動又來了！即日起至12月底，使用悠遊付繳納生活繳費項目，當月即可享有支付金額5%悠遊付儲值金回饋，除了水費、停車費、地方稅等稅費外，這次首次加入電費及瓦斯費，也都能使用悠遊付繳納。

即日起至12月底，使用悠遊付繳納生活繳費項目，等於即享支付金額5%悠遊付儲值金回饋，首次使用生活繳費功能的會員回饋率提高至6%，每月每帳戶回饋上限200元，活動期間累計最高可獲得1200元回饋。(iOS使用者，請更新版本至iOS_3.0.33_release_206(含)以上；Android使用者，請更新版本至Android_3.0.33_release_335(含)以上)。

悠遊付會員除了使用悠遊付錢包內的餘額繳費外，也可透過綁定銀行帳戶或是綁定玉山銀行、台新銀行的信用卡完成支付，繳費僅在彈指間即能完成，不用特地去領現金或是擔心逾期未繳。

截至目前為止，可使用悠遊付的生活繳費項目包括電費、瓦斯費、臺北市路邊停車費、臺北市公有停車場停車費、臺北市自來水事業處水費、臺北市聯合醫院醫療費、臺北市立學校學雜費、臺北市公國宅租金維管費及地方稅，未來將持續增加，讓會員繳費不用出門，在家滑手機就好。