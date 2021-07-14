義消致贈大有消防分隊防疫設備，也讓消防員執勤時更安心。（消防提供／賴佑維桃園傳真）

疫情爆發以來，醫護警消總是站在抗疫最前線，有義消捐贈桃園市大有消防分隊防疫專車前後艙隔離設備、漂白水濃度測定計、爆閃肩燈，增加同仁防疫、救護的安全性，也讓消防員覺得更安全。

為了避免消防員執勤期間有感染的風險，大有義勇消防分隊吳家銘分隊長致電分隊詢問有無防疫相關需求。經過大有分隊同仁的討論後，決定借鏡他轄防疫專車分艙分流的方式，除了在載運患者時同仁可以有較好的防護外，在返回分隊清潔消毒時，可以提升清潔的效率，降低同仁在消毒時暴露在危險環境的時間與風險。另外分隊也採購一支漂白水濃度測定計，在消毒時可以精確的調配漂白水濃度，讓每一次調配的漂白水都能擁有最好的消毒作用。

其中協助分隊施作的富懋廣告社老闆詹富幃是本局水域機能義消分隊成員，聽聞分隊防疫專車有此需求，第一時間至分隊協助量測並以最快的速度完成施作，還特別贈送分隊同仁救護用爆閃肩燈，增加同仁夜間執行救護勤務安全性。

大有分隊高級救護技術員詹仁豪表示，「疫情期間同仁最擔心的就是如何在安全的防護及環境下給予民眾最好的處置，以及返回分隊後如何有效且精準的清潔消毒，市售的漂白水有時濃度不一，且在不同的保存環境中也會造成濃度變化，就如同酒精的消毒力在75％最為適合，如果不能精確的控制漂白水濃度，消毒效果就會大幅降低。而漂白水濃度測定器可以協助同仁在泡製消毒用漂白水時精準調配適合的濃度，大幅提升消毒效果。」

大有分隊林姓小隊長也說，「未經改裝的救護車在出勤返隊後，因為稜角及縫隙太多，同仁需要穿著適當的防護裝備，長時間待在防疫專車內部進行消毒作業避免病毒殘留，但留在車內的時間越長，暴露在危害之中的風險也越高，因此適當的分隔艙體，有助於減少消毒的區域，更能減少同仁在車內暴露的時間，以降低染疫風險。」

大有分隊長黃彥璋表示，「感謝大有義消吳家銘分隊長及凱基工程股份有限公司，在疫情最嚴峻的時候，熱心捐助分隊防疫專車前後艙隔離設施及漂白水濃度測定計，讓同仁在執行專案勤務返隊之後的清潔消毒能夠更加安心且更有效率。」